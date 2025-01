Lufthansa-Aktie: Herausforderungen und Chancen im Fluggeschäft 2025

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 7,00 auf 6,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In einer aktuellen Studie hebt Analyst Alexander Irving hervor, dass das Umfeld für Fluggesellschaften auch im Jahr 2025 robust bleiben sollte. Die Nachfrage nach Flugreisen sei stabil, während das Angebot begrenzt bleibt. Zudem würden sinkende Treibstoffkosten den Gewinn der Airlines unterstützen. Trotz dieser positiven Rahmenbedingungen sieht Irving die Lufthansa in einer herausfordernden Position, da das Unternehmen stark von Geschäftsreisen abhängt und einen höheren Anteil an Verbindungen nach Asien hat.

Im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften wird Ryanair als die attraktivste Option für Anleger angesehen. Air France-KLM hat im Jahr 2024 unter Sondereffekten gelitten, könnte jedoch 2025 von höheren Preisen profitieren und somit anziehende Gewinne erzielen. International Airlines Group (IAG) wird als solider Name für Investoren beschrieben, hat jedoch weniger Potenzial für Kursgewinne im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche.