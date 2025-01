Allianz-Chef Bäte: Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag abschaffen?

Allianz-Chef Oliver Bäte hat in einem Interview mit dem "Handelsblatt" vorgeschlagen, die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag abzuschaffen und stattdessen einen Karenztag wieder einzuführen. Dies würde bedeuten, dass Arbeitnehmer die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen müssten, was laut Bäte die Arbeitgeber entlasten würde. In Deutschland gilt seit Jahrzehnten die Regelung, dass Arbeitnehmer ab dem ersten Krankheitstag Lohnfortzahlung erhalten, während in anderen Ländern teilweise andere Modelle praktiziert werden.

Bäte sieht den hohen Krankenstand in Deutschland als ein bedeutendes Kostenproblem. Laut dem Statistischen Bundesamt waren Arbeitnehmer im Jahr 2023 im Durchschnitt 15,1 Arbeitstage krankgeschrieben. Die DAK-Gesundheit berichtet sogar von einem noch höheren Durchschnitt von 20 Fehltagen pro Kopf. Diese Zahlen werfen Fragen zur Effizienz des aktuellen Systems auf und lassen Bäte die Notwendigkeit einer Reform erkennen.