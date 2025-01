Streik in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen: Verzögerungen bei Postzustellungen!

In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen drohen in dieser Woche Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Die Gewerkschaft DPVKOM hat einen 24-stündigen Streik angekündigt, um Druck in den laufenden Entgeltrunden 2025 bei der Deutschen Post auszuüben. Die Gewerkschaft fordert eine lineare Entgelterhöhung von mindestens 8 Prozent sowie eine Mindesterhöhung der Monatsentgelte um 350 Euro für rund 170.000 Beschäftigte der Post. Der Streik beginnt am Dienstagmorgen und betrifft das Paket- und Briefzentrum in Osterweddingen sowie mehrere Zustellstützpunkte in der Region Magdeburg, darunter Braunschweig, Wolfsburg und der Harz. Die DPVKOM schätzt, dass bis zu 30.000 Sendungen in diesen Gebieten nicht zugestellt oder weitertransportiert werden.

Zusätzlich zur Entgelterhöhung fordert die Gewerkschaft die Zahlung eines Urlaubsgeldes in Höhe eines Monatsgehalts. Die DPVKOM argumentiert, dass die Tarifforderungen gerechtfertigt sind, da die Deutsche Post wirtschaftlich gut dastehe. Sie betont, dass die Post ihre Personalprobleme nur durch deutlich höhere Löhne lösen könne. Ein Einstiegsgehalt von etwa 2.700 Euro brutto für Zusteller sei angesichts der harten Arbeitsbedingungen unzureichend.