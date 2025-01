Elmos Semiconductor: Analysten sehen großes Potenzial – Kursziel 89 Euro!

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktien von Elmos Semiconductor SE mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 89 Euro bewertet. Analyst Finn Kemper hebt hervor, dass Elmos trotz der Herausforderungen in der Chipindustrie des Automobilsektors im Jahr 2024 als Favorit für 2025 gilt. Die schwache Marktentwicklung im kommenden Jahr könnte die Stimmung der Investoren jedoch verbessern, da das Unternehmen das Potenzial für einen höheren freien Cashflow hat. Elmos transformiert sich von einem Chiphersteller zu einem Chipdesigner, was ohne eigene Chipfabriken erfolgt. Zudem wurden bedeutende Investitionen in Chip-Test-Ausrüster abgeschlossen, was die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärkt.

Am 6. Januar 2025 gab Elmos bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Samsung Foundry weiter ausgebaut wird. Diese Partnerschaft, die 2020 begann, ermöglicht Elmos den Zugang zu fortschrittlichen Technologien für die Automobilindustrie. Durch die steigende Anzahl digitaler und sensorischer Funktionen in Fahrzeugen kann Elmos innovative Halbleiterlösungen entwickeln, die die Mobilität effizienter und sicherer machen. Die erste Produktreihe, die in Samsungs 130nm-BCD-Technologie hergestellt wurde, hat bereits positive Resonanz im globalen Automobilmarkt erfahren.