Adidas-Aktie auf Rekordhoch: Kommt das Comeback im Sportartikelmarkt?

Eine aktuelle Studie des Investmenthauses Bernstein hat die Aktien von Adidas am Dienstag auf ein Kurshoch von 245,80 Euro katapultiert, was den höchsten Stand seit Februar 2022 darstellt. Zum Handelsende lag der Kurs bei 242,60 Euro, was einem Anstieg von 1,3 Prozent entspricht. Analystin Aneesha Sherman von Bernstein hebt hervor, dass Adidas nach fünf Jahren erheblicher Marktanteilsverluste im Jahr 2024 wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren könnte. Ihre umfassende Analyse der Branche, der Vertriebskanäle sowie Umfragen unter Verbrauchern deutet darauf hin, dass das Unternehmen auch in den kommenden zwei Jahren weiter wachsen wird.

Bernstein Research hat die Adidas-Aktie von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 212 auf 300 Euro angehoben. Trotz der positiven Prognosen hat sich die Aktie in den letzten acht Monaten nicht signifikant bewegt, was darauf hindeutet, dass Anleger unsicher sind, ob das Management die neu gewonnene Dynamik aufrechterhalten kann. Sherman ist jedoch optimistisch und glaubt, dass Adidas in der Lage ist, den Wachstumskurs fortzusetzen. Ihre Franchise-Analyse, die Überprüfung der Vertriebskanäle und das Feedback von Kunden unterstützen diese Einschätzung.