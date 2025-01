Steigende Inflation und schwache Wirtschaft: Was bedeutet das für Anleihen?

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in den letzten Tagen aufgrund einer gestiegenen Inflationsrate nachgegeben. Am Dienstag fiel der Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 131,97 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,48 Prozent anstieg. Diese Entwicklung wurde durch positive Konjunkturdaten aus den USA beeinflusst, insbesondere durch einen Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM im Dienstleistungssektor, der die Erwartungen der Volkswirte übertraf. Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba, betonte, dass die US-Wirtschaft zum Jahresende auf Expansionskurs geblieben sei, was die Zinssenkungserwartungen für die US-Notenbank Fed dämpfe.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Dezember den dritten Monat in Folge erhöht, wobei die Jahresrate auf 2,4 Prozent stieg. Diese Entwicklung war zwar erwartet worden, bewegte den Markt jedoch kaum. Vincent Stamer von der Commerzbank erklärte, dass der Anstieg vor allem auf steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise zurückzuführen sei. Ein Rückgang der Inflation unter zwei Prozent in der ersten Jahreshälfte 2025 erscheine unwahrscheinlich, insbesondere aufgrund möglicher Erhöhungen der Versicherungsprämien und steigender Öl- und Erdgaspreise.