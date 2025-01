Inflation in der Eurozone steigt weiter: Was bedeutet das für Deutschland? Im Dezember 2024 verzeichnete die Eurozone einen Anstieg der Inflationsrate um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, was den dritten Anstieg in Folge darstellt. Dies wurde von Eurostat in Luxemburg bekannt gegeben und entspricht den …