Meta lockert Falschinfo-Kontrollen: Zensur oder Rückkehr zur Meinungsfreiheit?

Der Facebook-Konzern Meta plant, seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Falschinformationen auf seinen Plattformen zu lockern. Mark Zuckerberg, der Gründer und CEO, kündigte an, dass Beschränkungen bei kontroversen Themen wie Migration aufgehoben werden sollen. Er bezeichnete die bisherigen Maßnahmen als übertriebene "Zensur" und beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit Faktencheckern, zunächst in den USA, zu beenden. Diese Entscheidung könnte Meta in Konflikt mit den EU-Vorgaben bringen, die strenge Gesetze gegen Falschinformationen und Hassrede auf Online-Plattformen vorsehen.

Zuckerberg sieht in den neuen Richtlinien eine Rückkehr zu mehr Meinungsfreiheit, ähnlich wie es Elon Musk nach seiner Übernahme von Twitter (jetzt X) tat. Anstelle von Faktencheckern will Meta ein System einführen, bei dem Nutzer selbst Bewertungen von Äußerungen abgeben können, bekannt als "Community Notes". Dieses System wird zunächst in den USA getestet, bevor es international ausgerollt wird. In Deutschland gibt es derzeit keine Pläne, die Zusammenarbeit mit Faktencheckern zu beenden, da die EU durch den Digital Services Act (DSA) strenge Vorgaben macht.