ABOUT YOU: Positive Geschäftszahlen und strategische Weichenstellungen 2025 **Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen bei ABOUT YOU Holding SE** Am 8. Januar 2025 gab die ABOUT YOU Holding SE bekannt, dass Sebastian Klauke, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Amt über den ursprünglich geplanten Rücktrittstermin am …