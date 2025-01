Technikchaos an deutschen Flughäfen: Was Reisende jetzt wissen müssen! Am Freitag kam es an mehreren großen Flughäfen in Deutschland zu einem erheblichen Technikausfall, der die Einreisekontrollen und Passagierabfertigung beeinträchtigte. Das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesinnenministerium haben mittlerweile …