Modehändler mit Zahlen About You legt vor Zalando-Übernahme nur leicht zu Der Hamburger Modehändler About You konnte vor der geplanten Übernahme durch Zalando nur ein geringes Umsatzwachstum verzeichnen. Immerhin konnten die Verluste im dritten Quartal 2024/2025 deutlich reduziert werden.