DAX stemmt sich gegen Verluste in den USA Überdurchschnittlich häufig kommen Doji-Kerzen am Ende eines Trends vor, in Verbindung mit dem Vorgängerhoch aus Mitte Dezember könnte sich ein Doppelhoch um 20.522 Punkten nun durchsetzen und das Barometer auf Sicht der nächsten Wochen in eine …