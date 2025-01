Industrieproduktion steigt überraschend stark

WIESBADEN (dpa-AFX) - Lichtblick für die angeschlagene deutsche Industrie: Im November ist die Produktion nach zwei Rückschlägen in Folge wieder gestiegen. Die Fertigung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte im Monatsvergleich um 1,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In den beiden Vormonaten Oktober und September war die Produktion noch jeweils gesunken.

Zudem war der Dämpfer der Fertigung im Oktober nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Rückgang auf 0,4 Prozent, nachdem zuvor ein Minus von 1,0 Prozent gemeldet worden war.