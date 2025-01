Jefferies hebt Ziel für ASML auf 880 Euro - 'Buy'

Sal-Paradise schrieb 16.10.24, 20:18

Hier ein aktuelles Video über ASML, in dem wir eine ähnliche Argumentation hören, wie ich sie gestern auch kommunizierte:



https://www.youtube.com/watch?v=K2Hxnjn2oPM&ab_channel=Investflow



Und ja, ASML "ist" teuer, was aber seit Jahren die Normalität ist. Und Abschläge wie gestern und heute "kann" man als Interessierter für Chancen/Möglichkeiten sehen oder auch nicht, aber das Argument "fairer" Wert ist nach meiner Erfahrung irreführend und oft genug reines Wunschdenken, welches uns die Aktie so gut wie nie einräumen wird.



Hier noch ein Video von Torsten aka Aktienfinder, der heute auch ASML bespricht:



https://www.youtube.com/watch?v=TgX8R7JvBMo&t=186s&ab_channel=Aktienfinder



Auch hier kann man, wenn Torsten die Multiples bespricht, gut sehen, dass die Aktie mit extrem wenigen Ausnahmen faktisch nie ihren fairen Wert erreicht, sondern immer hoch, manchmal sogar krankhaft hoch über diesem Wert lag. Und das war/ist bei ASML eher Regel als Ausnahme . Ihr seht also, dass es nicht ausreicht ausschließlich die Multiples zu beachten, sondern sich besser deren Historie genauer anschaut , damit man sieht, wie oft eine Aktie in einen Bereich kam, wo man sie unter "normalen" Umständen gekauft hätte. Es hat keinen Sinn immer auf einen bestimmten Preis zu achten oder darauf zu beharren, wenn man so niemals in die Aktie kommt, obwohl man sie eigentlich haben möchte. Wenn ich unerfahrene Anleger höre mit "ich möchte den fairen Wert bezahlen" ist mein erster Gedanke, dass er diese Aktie wohl niemals bekommen wird, weil er nicht realisiert, dass sie ihm diesen Gefallen so gut wie nie tun wird und dieselben Leute schauen seit Jahren allen Top-Shares hinterher, die ein Hoch am anderen abfeiern, aber ohne unsere Geizhälse, die glauben der Markt würde ihnen permanent Sonderpreise für Top-Qualität einräumen.



Eines noch als Zusatz, weil wir auch die Risiken nicht unterschlagen wollen. Was China angeht "ist" ASML ein Risiko, gerade weil sie dort hohe Umsätze/Gewinne generieren und die Verbotsliste für das Unternehmen immer länger wird, so dass damit zu rechnen ist, dass hier nicht unerhebliche Umsätze eventuell nicht mehr umsetzbar sind, sollten die USA weiterhin Druck auf die Niederlande aka ASML ausüben. Dazu kommen dann noch die zyklischen Phasen, denen dieses Unternehmen zusätzlich ausgesetzt ist, was einen Outlook sehr viel schwieriger macht, als z.B. den von Softwareunternehmen wie MSFT / Adobe, wo dieser sehr gut in die Zukunft prognostizierbar / skalierbar ist. ASML kann eine Chance sein, aber niemand muss sie wahrnehmen, wenn er nicht überzeugt ist. Wer kleinere Bedenken hat, kauft dann eben den ETF, den ich heute vorgestellt hatte, wo eine ASML mit drin ist, sich aber nicht dem Risiko einer einzigen Aktie aussetzen muss.



Was mich angeht, bin ich hier um Aktien zu "kaufen" und nicht meine gesamte Zeit damit zu vergeuden, was ich nicht möchte. Was für eine Idee ist es an Foren deren Mitglieder überzeugen zu wollen, was man selbst für nicht geeignet oder zu teuer hält? Das müssen Leute sind, die alle anderen außer sich selbst für zu dumm halten eigene Entscheidungen über ihre Investments zu treffen, völlig ignorierend, was deren Pläne, Ziele, Vorlieben, finanzielle Möglichkeiten und vor allem Erfahrung angeht. Und immer dasselbe ist, dass genau diese Klugscheißer niemals sagen welche "besseren" Alternativen es gibt und im Detail darlegen, warum Aktie_XYZ das bessere Investment wäre, was sie niemals können, weil sie gar nicht in der Lage wären solche Vorschläge zu unterbreiten. Die blendet man aus, weil sie eh niemals etwas substanzielles zu sagen haben.



Was ASML angeht, bin ich hier erst einmal durch, da ja alles gesagt ist. Sollten Änderungen eintreten, die ich für erwähnenswert halte, werde ich natürlich wieder vorbeischauen.



Gute Zeit & gute Kurse