Aktien Asien/Pazifik Schluss Schwächer - chinesische Wirtschaftsdaten belasten Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Sog sinkender US-Futures nachgegeben. Auch Inflationsdaten aus China belasteten. Während in anderen Währungsräumen steigende teils Teuerungsraten Sorgen bereiten, ist am chinesischen …