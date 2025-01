Unisplendour plant wohl Mega-IPO in Hongkong

Das chinesische Cloud-Computing- und IT-Infrastrukturunternehmen Unisplendour strebt Insidern zufolge noch in diesem Jahr eine Zweitnotierung in Hongkong an, die dem Unternehmen rund eine Milliarde US-Dollar einbringen könnte. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Unisplendour mit Sitz in Peking hat Banken eingeladen, sich als Konsortialführer zu bewerben, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Offizielle Stellungnahmen zum geplanten Börsengang gibt es noch nicht. An der Börse von Shenzhen hat die Aktie des Unternehmens in den vergangenen zwölf Monaten um 45 Prozent zugelegt und erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 70,8 Milliarden Yuan (9,7 Milliarden US-Dollar).