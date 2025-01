BIO Deutschland e.V. / Biotechnologie auf Erfolgskurs: Deutlicher ...

Biotechnologie auf Erfolgskurs: Deutlicher Anstieg der Finanzierungen in Deutschland

Berlin (ots) - Die Finanzierung deutscher Biotechnologie-Unternehmen ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 78 % gestiegen. Die Summe aus Venture-Kapital (VC, 898 Mio. Euro), Kapitalerhöhungen über die Börse inkl. Wandelanleihen (999 Mio. Euro) und einem Börsengang (20 Mio. Euro) lag bei 1,917 Mrd. Euro (2023: 1,080 Mrd. Euro). Der Anstieg der Finanzierung ist sowohl bei privaten (+68 %) als auch öffentlichen Unternehmen (+82 %) hoch. Nimmt man aus den Rekordsummen, die in den Pandemiejahren (2020/2021) eingeworben wurden, die Impfstoffentwickler CureVac und BioNTech aus, wurde 2024 sogar ein Allzeithoch erreicht. Im Vergleich zu 2019 (896 Mio. Euro) hat sich die Summe mehr als verdoppelt. Die Anzahl der VC-Finanzierungsrunden, deren Höhe bekannt ist, war zudem 2024 erheblich größer (32) als in den vergangenen beiden Jahren (2022: 24; 2023: 21). Dies geht aus der jährlichen Erhebung des

Biotechnologie-Branchenverbands BIO Deutschland e. V. in Kooperation mit EY hervor.



Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, kommentiert: "Es ist großartig, dass sich die Finanzierung der Biotechnologie-Branche 2024 in Deutschland so gut erholt hat. Einige unserer Unternehmen hatten die Jahre 2022 und 2023 vor große Herausforderungen gestellt. Der Kapitalmarkt war nach der Pandemie eingebrochen. Das hatte nicht nur Konsequenzen für die Eigenkapital-finanzierten Unternehmen, sondern auch deren Zulieferer und Auftragsforscher. Trotz der jetzigen sehr positiven Entwicklung bleibt die Finanzierung innovativer Start-ups und Wachstumsunternehmen aber herausfordernd. Deshalb müssen Vorhaben der jetzigen Regierung wie beispielsweise die WIN-Initiative auch von der nächsten Bundesregierung dringend vorangetrieben werden."