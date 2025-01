BE OPEN Art gibt den Künstler des Jahres 2024 und die Unterstützung des Gemeinschaftsfonds bekannt

BE OPEN gratuliert der talentierten Imile Wepener , die bereits im April zur Künstlerin des Monats gewählt wurde und nun mit der Mehrheit der Stimmen Künstlerin des Jahres 2024 und Preisträgerin von 1000 € ist!

LUGANO, Schweiz, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, ein Online-Kunstgalerienprojekt von Elena Baturinas BE OPEN Think Tank, hat soeben den Gewinner des Titels „Künstler des Jahres 2024" sowie eine Reihe weiterer spannender Neuigkeiten und Innovationen bekannt gegeben.

Imile Wepener ist ein Künstler und Illustrator aus Johannesburg, Südafrika. Während seines BA-Abschlusses in Visueller Kommunikation am Open Window Institute in Pretoria ging Imile bei dem südafrikanischen Meisterpuppenspieler Toby van Eck in die Lehre und fügte das Puppenspiel zu seinen Fähigkeiten hinzu, die auch Bildhauerei, Animation und Malerei umfassen. Derzeit arbeitet er als freiberuflicher Illustrator.

Die Gründerin von BE OPEN Elena Baturina gratulierte dem Gewinner: „Imile Wepeners Kunstwerk hat einen Hauch von Magie, und die Besucher von BE OPEN Art wussten das ebenso zu schätzen wie wir. BE OPEN Art ist stolz darauf, die bemerkenswerten jungen Talente, die wir auf der ganzen Welt antreffen, zu präsentieren und den Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst sichtbar zu machen und damit das Leben der Menschen, die sie schätzen, zu beeinflussen. Wir gratulieren allen ausgestellten Künstlern und bedanken uns bei allen, die das ganze Jahr über abgestimmt haben."

Mit dem Ziel, junge Talente zu präsentieren, lud BE OPEN Art in den letzten fünf Jahren jeden Monat Kunstinteressierte ein, den besten Künstler unter den 20 in der Galerie ausgestellten zu wählen. Der Künstler, dessen Werke im Laufe des Jahres die meisten Stimmen erhalten, wird zum Künstler des Jahres gekürt.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass ab diesem Jahr auch Geldzuschüsse, wenn auch in geringerer Höhe, an alle monatlichen Gewinner vergeben werden. Möglich wurde dies durch den Community Support Fund, eine gemeinnützige Initiative, die die Galerie im Januar 2024 ins Leben gerufen hat, in der Hoffnung, einen Mechanismus der gegenseitigen finanziellen Unterstützung aufzubauen. Die Initiative versucht, das Engagement und die Kommunikation zwischen Sammlern und vorgestellten Künstlern wiederzubeleben.

Die glücklichen Empfänger sind Dora Prévost, Lisa Einkemmer, Brian Connolly, Imile Wepener, Aigerim Asanbekova, Esinulo Chiamaka Praise, S.M.Khayyam, Amy Lewis, Akindele John, Ahsan Memon, Julia Bartolini und Yibei Liu.

