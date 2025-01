Deutsche Umwelthilfe wertet OBI-Ausstieg aus der Werbepost als Erfolg und fordert zur Nachahmung auf

Berlin (ots) -



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht eine positive Bilanz nach dem Ausstieg der

Baumarktkette OBI aus der gedruckten Werbepost vor mehr als zwei Jahren. Durch

die Abschaffung der Handzettel werden jährlich 9.000 Tonnen Papier und fast

7.000 Tonnen CO2 eingespart. Die DUH fordert auch andere große Händler auf, sich

an der Baumarktkette ein Beispiel zu nehmen und ebenfalls aus der gedruckten

Werbepost auszusteigen. Deutschlandweit werden jährlich rund 25 Milliarden

Werbezettel an deutsche Haushalte verteilt, die häufig ungelesen im Müll landen.





Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Werbepost ist ökologischerWahnsinn. Weniger Werbebroschüren bedeuten weniger Müll und mehr Klima- undRessourcenschutz. OBI spart in Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, derSlowakei und Slowenien jährlich rund 300 Millionen Werbezettel ein. Auchfinanziell lohnt sich die Abwendung von der Werbemüllflut: Rohstoff- undEnergiepreise steigen, während digitale Werbeprospekte ohne den Verbrauch von Holz und Chemikalien sowie den Transport auf der Straße auskommen. AndereHandelsriesen wie Hornbach, toom, Aldi oder Edeka hinken hinterher und solltenbeim Verzicht auf gedruckte Werbezettel schnell nachziehen."Christian von Hegel, OBI-Marketingchef: "Die millionenfache Herstellunggedruckter Werbung verursacht unnötige Abfallberge und heizt die Klimakrise an.Auch deshalb haben wir uns für den Ausstieg aus der Werbepost entschieden.Gedruckte Prospekte sind aufgrund der hohen Energiepreise und teuren Logistikunprofitabel, bei gleichzeitig schwindenden Verteilern und weiter abnehmenderAkzeptanz seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher. Stattdessen setzen wirauf einen breiten Media-Mix aus Online-Angeboten, unseren eigenen Kanälen wieder erfolgreichen heyOBI-App sowie TV und Radio. Damit erreichen wir nicht nurmehr Menschen, sondern auch neue Zielgruppen. Die Sorgen vor einem Ausstieg ausder Werbepost im Handel sind aus unserer Erfahrung unbegründet und nicht nur dasEinsparpotenzial, sondern vor allem die neuen Möglichkeiten durch eineNeuzuweisung der Marketingausgaben sind riesig. Einige Positivbeispiele zeigen,dass Unternehmen mit dem Ausstieg aus der Werbepost Umweltschutz undwirtschaftlichen Erfolg sehr gut vereinen können."Unadressierte Werbepost darf in Deutschland in jeden Briefkasten eingeworfenwerden, solange dem nicht widersprochen wird. Die DUH fordert eine gesetzlicheRegelung, die Postwurfsendungen nur erlaubt, wenn dies ausdrücklich erwünschtist, zum Beispiel mit einem "Werbung - Ja, bitte"-Aufkleber.