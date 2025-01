AMD: Doppeltes Downgrade – Kursziel fast halbiert!

Die AMD-Aktie ist am Mittwoch um 4,3 Prozent gefallen, nachdem HSBC sie von "Kaufen" auf "Reduzieren" herabgestuft und das Kursziel um 45 Prozent von 200 auf 110 US-Dollar gesenkt hat. Das neue Kursziel impliziert ein Abwärtspotenzial von knapp 10 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Trotz dieser Herausforderungen investiert AMD 20 Millionen US-Dollar in das KI-Arzneimittel-Startup Absci. Ziel ist es, AMD-Chips und Software in der Arzneimittelforschung einzusetzen, um Innovationszyklen zu beschleunigen und Kosten zu senken. Dies markiert AMDs erste Investition im Gesundheitsbereich, einem Markt, in dem Nvidia bereits mit Partnern wie Amgen und Recursion Pharmaceuticals aktiv ist.

Absci nutzt KI-gestützte Technologien, um die Entwicklung von Biologika zu beschleunigen. Die Partnerschaft mit AMD zielt darauf ab, die Zeit bis zur klinischen Anwendung zu verkürzen und die Erfolgsaussichten von Arzneimitteln zu erhöhen.

Der Aktienkurs von Absci stieg nach der Ankündigung um zeitweise 54 Prozent, während AMD unter den anhaltenden Belastungen durch den Wettbewerb im KI-Sektor leidet. Analysten bleiben geteilter Meinung – 43 von 54 geben weiterhin eine Kaufempfehlung für AMD ab. Der Konsens von rund 181 US-Dollar liegt 48 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 122,83 $ , was eine Steigerung von +0,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer