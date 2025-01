Schon zwei Jahre kaum steigende Verbraucherpreise in China

PEKING (dpa-AFX) - In China sind die Verbraucherpreise das zweite Jahr in Folge kaum gestiegen. Wie aus Daten des Pekinger Statistikamtes hervorgeht, legte der Verbraucherpreisindex im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent zu. Damit stieg die Inflation in der gleichen Größenordnung wie bereits im Vorjahr, ein Zeichen dafür, dass die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung bislang nur begrenzt Wirkung entfalten. Vor drei Jahren, also 2022, hatte die Teuerungsrate bei rund 2 Prozent gelegen.

Anders als etwa Menschen in Deutschland, vielen anderen europäischen Ländern und den USA sind Chinesen damit nun bereits seit längerem mit einer nur sehr geringen Inflation konfrontiert. In einigen Monaten sanken die Preise in China sogar, was zwar für Verbraucher kurzfristig eine gute Nachricht ist, für die Wirtschaft insgesamt jedoch weniger.