Rekordzuflüsse verpuffen: Bitcoin-ETFs ziehen Krypto-Markt in die Krise!

Dennoch konnten die frühen Zuflüsse die massiven Verkäufe gegen Ende 2024 nicht ausgleichen, was dazu führte, dass Krypto-ETPs in der letzten Handelswoche des Jahres Nettoabflüsse von 75 Millionen US-Dollar hinnehmen mussten. Insgesamt war 2024 jedoch ein Rekordjahr: Die Krypto-ETF-Zuflüsse erreichten 44,2 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung um 320 Prozent im Vergleich zum bisherigen Höchstwert von 10,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

USA dominieren den Markt – Kanada hingegen verkauft

Die historischen Spot-Bitcoin-ETFs, die im Januar 2024 in den USA eingeführt wurden, trugen maßgeblich zu diesem Boom bei. Laut James Butterfill, dem Forschungsleiter von CoinShares, entfielen 38 Milliarden US-Dollar der Zuflüsse allein auf Bitcoin-basierte ETFs, was 29 Prozent der globalen Bitcoin-Vermögenswerte von 130 Milliarden US-Dollar ausmacht.

Während die USA mit Zuflüssen von 44,5 Milliarden US-Dollar klar dominieren, verzeichneten Kanada und europäische Länder wie Schweden und Deutschland erhebliche Abflüsse von 707 Millionen, 682 Millionen und 328 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-ETFs im freien Fall – massive Abflüsse am 8. Januar 2025

Trotz des starken Starts ins Jahr kam es am 8. Januar zu einer Schockwelle auf dem Bitcoin-Markt. Der Bitcoin-Kurs fiel um 2,3 Prozent auf ein Tief von 92.500 US-Dollar, was Anleger dazu veranlasste, fast 570 Millionen US-Dollar aus US-Spot-Bitcoin-ETFs abzuziehen. Dies markiert den zweithöchsten Tagesabfluss in der Geschichte dieser ETFs – knapp unter dem Rekord von 671,9 Millionen US-Dollar am 19. Dezember 2024.

Besonders betroffen war der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, der allein 45 Prozent der Tagesabflüsse ausmachte. Mit 258,7 Millionen US-Dollar verzeichnete der Fonds seinen höchsten jemals gemeldeten Einzeltagesverlust.

Märkte im Spannungsfeld zwischen "Gier" und makroökonomischen Sorgen

Die Liquidationen waren nicht auf ETFs beschränkt: Insgesamt wurden in den letzten 24 Stunden 521 Millionen US-Dollar aus dem Kryptomarkt liquidiert, wie CoinGlass berichtet. Analysten führen den Kursrückgang auf wachsende Unsicherheit bezüglich der Zinspolitik der US-Notenbank zurück.

"Starke US-Wirtschaftsdaten deuten auf mögliche Zinserhöhungen hin, was Druck auf risikoreiche Anlageklassen wie Kryptowährungen ausübt", erklärte Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget Research.

Trotzdem bleibt die Marktdynamik insgesamt stabil. Der Crypto Fear & Greed Index liegt aktuell bei einem "Gier"-Wert von 69, was zwar einen Rückgang gegenüber dem "Extreme Gier"-Wert von 78 im Dezember darstellt, aber dennoch optimistisch bleibt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

