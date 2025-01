APA ots news: EU-Paket zur Überarbeitung der Versicherungsvorschriften tritt in Kraft

Neufassung von Solvency II soll Anreize für Investitionen schaffen. Für Versicherungen in finanzieller Notlage wird ein spezielles Abwicklungsregime eingeführt



Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrahmen für Versicherungsunternehmen in der Europäischen

Union (EU), der 2016 durch das risikoorientierte Regulierungs- und Aufsichtsregime Solvency II eine völlig neue Grundlage erhielt, wurde in den letzten Jahren im Lichte der praktischen Erfahrungen mit dem Regelwerk einer grundlegenden Reform unterzogen. Ergebnis ist einerseits eine Aktualisierung der Solvency-II -Richtlinie, andererseits eine neue Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Versicherungen ( Insurance Recovery and Resolution Directive , oder IRRD). Beide wurden am 8. Jänner 2025 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und sind von den EU-Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen.