Börsenstart Europa - 09.01. - ATX stark +0,59 %

Der TecDAX steht bei 3.486,64 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: PNE +2,30 %, Sartorius Vz. +1,19 %, TeamViewer +0,91 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -5,82 %, Carl Zeiss Meditec -1,52 %, SILTRONIC AG -1,48 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 4.989,63 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: SAFRAN +1,34 %, DANONE +0,85 %, L'Oreal +0,77 %

Flop-Werte: Münchener Rück -1,70 %, DHL Group -1,58 %, AXA -1,32 %

Der ATX steht aktuell (09:59:41) bei 3.633,90 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Immofinanz +3,87 %, Verbund Akt.(A) +1,11 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,73 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,85 %, voestalpine -1,58 %, DO & CO -1,38 %

Der SMI steht bei 11.903,68 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,48 %, UBS Group +1,30 %, Roche Holding +1,07 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,54 %, CIE Financiere Richemont -1,38 %, Swiss Re -0,51 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:55) bei 7.455,98 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Teleperformance +4,66 %, Eurofins Scientific +1,89 %, SAFRAN +1,34 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -1,71 %, Kering -1,32 %, AXA -1,32 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:03) bei 2.537,17 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,30 %, Getinge (B) +0,76 %, AstraZeneca +0,70 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,34 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,00 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,69 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.663,00 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,49 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,87 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,15 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -3,48 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,33 %, Terna Energy -2,82 %