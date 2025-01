Berlin Packaging / Berlin Packaging schließt die Übernahme der Rixius AG ...

Berlin Packaging schließt die Übernahme der Rixius AG ab (FOTO) Mailand, Italien (ots) - Die Übernahme stärkt die Präsenz des Unternehmens in Deutschland und erweitert dessen Angebot an Industrieverpackungen

Berlin Packaging, der weltweit größte Hybrid Packaging Supplier, gab heute bekannt, dass er die Übernahme der Rixius AG, einem in Deutschland ansässigen Anbieter, der auf Glas-, Kunststoffverpackungen, Verschlüsse und Zubehör in den DACH- und Benelux-Regionen spezialisiert ist, abgeschlossen hat. Rixius bietet Verpackungslösungen für verschiedene Branchen an, darunter beispielsweise Kosmetik, Nahrungsergänzung, Lebensmittel & Gastro, Pharma sowie Technik & Industrie.