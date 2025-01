Hauck Aufhäuser IB hebt Grenke auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

Uliversal schrieb 27.11.24, 14:41

ProCredit ist überwiegend in Südosteuropa tätig während Grenke mittlerweile eine gute Diversifizierung vorweisen kann und auf dem Weg zum globalen Leasing Unternehmen ist. Eine faire Bewertung von Grenke sollte neben den Ertragsaussichten auch die über eine Mrd. Euro Eigenkapital berücksichtigen. Im Gegensatz zu Eigenkapital in einer Bankbilanz das auf Grund deutlich höherer Komplexität im Konkurs oder Auflösungsfall das Eigenkapital nicht voll bewertet (siehe Credit Suisse) kann man bei Grenke das Eigenkapital eigentlich mit Cash gleichsetzen. Also ist das Eigenkapital (ohne Hybridkapital) in höhe von 1.130 Mio EUR aktuell mit weniger als 70 % bewertet. Wenn man jetzt noch von einer nur gleichbleibenden Ertragslage von 70 mio EUR für die nächsten 10 Jahre ausgeht wäre eine konservative Bewertung von 1,5 Mrd EUR eher gerechtfertigt, aber der Markt hat ja immer Recht.