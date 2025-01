Hypoport erholt nach Kurshalbierung - Hauck Aufhäuser positiv

LangerMannausMUC schrieb 18.12.24, 13:45

@ ,



du sprichst ein sehr zentrales Thema an, das auch mir aufgefallen ist. Es ist tatsächlich ernüchternd, dass der Gewinn so stark hinter dem Rekordniveau zurückbleibt, obwohl der Umsatz wieder auf Kurs ist. Die von dir angesprochene Story – Verschlankung in der Krise, um danach profitabel zu skalieren – hätte eigentlich das Ziel sein müssen.



Mögliche Erklärungen könnten in einmaligen Kosten liegen, wie zum Beispiel der Aufbau von Personal oder Investitionen in Technologien, um langfristig wieder effizienter zu werden. Allerdings ist das bislang eher Spekulation – hier fehlen wirklich klare Statements von der Unternehmensführung.



Was die Prognose für 2025 angeht: Bei einem Umsatzwachstum von 10 % müsste man in der Tat eine deutliche Hebelwirkung auf das Ergebnis erwarten. Alles andere würde signalisieren, dass strukturelle Probleme tiefer gehen oder die Effizienzmaßnahmen noch nicht gegriffen haben.



Discount-Zertifikate wären tatsächlich eine spannende Option – das Risiko-Nutzen-Verhältnis könnte sich da lohnen 😉.



Viele Grüße