+1,5 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen ebenfalls um 1,5 % gestiegen

Produktion im Produzierenden Gewerbe



November 2024 (real, vorläufig):



+1,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-2,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Oktober 2024 (real, revidiert):-0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-4,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2024gegenüber Oktober 2024 saison- und kalenderbereinigt um 1,5 % gestiegen. Imweniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von September bisNovember 2024 um 1,1 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Oktober 2024fiel die Produktion gegenüber September 2024 nach Revision der vorläufigenErgebnisse um 0,4 % (vorläufiger Wert: -1,0 %). Im Vergleich zum VorjahresmonatNovember 2023 war die Produktion im November 2024 kalenderbereinigt 2,8 %niedriger.Produktionszuwächse in vielen BranchenDie positive Entwicklung im Produzierenden Gewerbe im November 2024 verteiltsich auf viele Wirtschaftsbereiche. Besonders die Produktionsanstiege bei derEnergieerzeugung (saison- und kalenderbereinigt +5,6 % zum Vormonat), imBaugewerbe (+2,1 %) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge,Militärfahrzeuge; +11,4 %) wirkten sich positiv auf das Gesamtergebnis aus.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im November 2024 gegenüber Oktober 2024 saison- und kalenderbereinigt um1,0 % zu. Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 1,4 %, die Produktionvon Konsumgütern um 0,9 % und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,5 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2023 fiel die Industrieproduktion imNovember 2024 kalenderbereinigt um 3,2 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im November 2024gegenüber Oktober 2024 saison- und kalenderbereinigt um 1,5 % gestiegen. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigenvon September bis November 2024 um 4,1 % niedriger als in den drei Monatenzuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat November 2023 war die energieintensiveProduktion im November 2024 kalenderbereinigt um 0,4 % niedriger. Eine Analysezum Produktionsindex für energieintensive Industriezweige ist auf derThemenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes verfügbar.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen