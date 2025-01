SUESS MicroTec - Aktie im Rampenlicht - 09.01.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,59 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -6,32 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agiert. Der Leitindex Dax gab in der ersten Handelsstunde auf Xetra um 0,11 Prozent auf 20.307 Punkte nach. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stand 0,12 …

Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf YouTube.