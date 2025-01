Nvidias Huang "liegt absolut falsch", sagt D-Wave-CEO Baratz

Huang hatte erklärt, dass es noch 15 bis 30 Jahre dauern könnte, bis Quantencomputer nützliche Anwendungen finden, und dass diese Systeme Millionen Mal mehr Qubits benötigen würden als derzeit verfügbar.

Diese Kommentare führten am Mittwoch zu massiven Kursverlusten in der Branche. Aktien von D-Wave fielen am Mittwoch um 36 Prozent, Titel von Rigetti Computing um 45 Prozent und die Aktie von IonQ büßte 39 Prozent ein.