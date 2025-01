Nach Quanten-Crash: Diese Branche stürzt als nächstes ab!

Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt, denn spätestens der Corona-Boom hat viele neue Anlegerinnen und Anleger in den Markt gespült. Das ist zwar für die Aktienkultur insbesondere hierzulande positiv zu bewerten, die nötige finanzielle Bildung, um auf dem Aktienmarkt langfristig erfolgreich zu sein, lassen jedoch viele Anleger vermissen.

Je länger und erfolgreicher ein Bullenmarkt ist, desto weniger spielen fundamentale Bewertungen eine Rolle. Steigende Kurse lassen Fundamentalanalyse zugunsten von Momentum- und Story-Trades in den Hintergrund treten. Gekauft wird nicht, was günstig ist, sondern was aufgrund einer (vermeintlich) überzeugenden Story am schnellsten steigt.

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Jede finanzielle Vernunft aus dem Fenster geworfen

Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist der Quanten-Trade der vergangenen Wochen. Nach dem Forschungsdurchbruch von Alphabet und der Vorstellung des leistungsfähigen Quantencomputer-Chips Willow stürzten sich Anleger auf die Titel der Branche und bescherten diesen Kursgewinne von mehreren Hundert oder sogar Tausend Prozent.

Dass die Technologie noch immer in den Kinderschuhen steckt, über kaum bis keine konkreten Anwendungsfälle verfügt und in der Branche tätige Unternehmen wie Rigetti, D-Wave Quantum und IonQ bislang kaum nennenswerte Umsätze, dafür aber Hunderte Millionen US-Dollar Verluste einfahren, hat Anleger nicht interessiert.

Realitätscheck sorgt für Crash bei Quanten-Aktien

Das hat sich am Mittwoch dramatisch gerächt. Nachdem Nvidia-Boss Jensen Huang für einen Realitätscheck sorgte und daran erinnerte, dass die Technologie noch 15 bis 30 Jahre von ihrem kommerziellen Durchbruch entfernt sei, crashte die Branche.

Das in den vergangenen Wochen hohe Momentum brach zusammen und versetzte Anleger in Verkaufspanik. Die bescherten den Anteilen Verluste von zum Teil 50 Prozent – eine deutliche Warnung an Aktionäre anderer hoch gehandelte, aber gleichfalls äußerst spekulativer Branchen.

SMR-Aktien könnten als nächstes abstürzen!

Dazu gehört auch die Nuklear-Branche beziehungsweise genauer Werte, die sich auf sogenannte Small Modular Reactors (SMRs) spezialisiert haben. Darunter werden kleine, modulare Reaktoren verstanden, die sowohl einzeln als auch im Verbund in großen Anlagen betrieben werden können.

Angesichts des aufgrund von KI zu erwartenden Energiehungers hat diese Nische der Energieerzeugung im vergangenen Jahr viel Aufmerksamkeit erhalten. Auch hier stiegen die Kurse zum Teil um mehrere Hundert Prozent.

Was die Technologie mit Quantencomputern gemeinsam hat: Sie befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, die Aushängeschilder der Branche, NuScale und Oklo sind von Profitabilität meilenweit entfernt, und auch, ob sich SMRs überhaupt jemals durchsetzen und kommerziell sinnvoll betreiben lassen, ist nach derzeitiger Studienlage alles andere als sicher. Damit ist diese Branche die nächste, die vor dem Absturz in der Anlegergunst stehen könnte.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile von Oklo um rund 150 Prozent verteuert. Gegenüber dem 52-Wochen-Tief bei 5,35 US-Dollar standen zwischenzeitlich sogar Kursgewinne von fast 500 Prozent zu Buche.

Das SMR-Startup profitiert davon, dass OpenAI-Gründer Sam Altman involviert ist und so über ein prominentes Aushängeschild verfügt. Das hat sich gestern aber nach von seiner Schwester erhobenen Vergewaltigungsvorwürfen negativ ausgewirkt, die Aktie verlor über 11 Prozent an Wert.

Über ein operatives Geschäft verfügt das Unternehmen nicht. Umsätzen in Höhe von 0 US-Dollar standen im vergangenen Jahr Verluste in Höhe von 77,6 Millionen US-Dollar (hauptsächlich für Forschung und Entwicklung) gegenüber. Die Barreserve beläuft sich bei einem Börsenwert von 3,2 Milliarden US-Dollar aktuell auf 231,4 Millionen US-Dollar.

Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten haben sich die Anteile von Mitbewerber NuScale um 663 Prozent verteuert. Zeitweise lag der Kursanstieg sogar bei über 1.000 Prozent. Die überproportional starken Kursgewinne erklären sich durch die eineinhalb Mal so hohe Leerverkaufsquote. Lag diese bei Oklo zuletzt bei 12 Prozent, beträgt sich bei Oklo knapp 18 Prozent.

Im Unterschied zu Oklo verfügt NuScale bereits über ein Geschäft. Im letzten Jahr wurde ein Umsatz in Höhe von 22,8 Millionen US-Dollar erzielt, dem allerdings Verluste in Höhe von knapp 60 Millionen US-Dollar gegenüberstanden. Auch hier lebt ein Unternehmen also von seinen Reserven, die zuletzt bei 111,6 Millionen US-Dollar lagen. Das macht in spätestens zwei Jahren Kapitalmaßnahmen nötig.

Während auch NuScale am Mittwoch von starken Verlusten betroffen war und um fast 10 Prozent eingebrochen ist, konnte sich BWX Technologies vergleichsweise gut behaupten. Das Unternehmen verfügt über viel Erfahrung bei Kleinreaktoren und liefert Komponenten unter anderem für Atom-U-Boote und den Antrieb von US-Flugzeugträgern.

Wenngleich die Bewertung mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 nicht günstig ist, liegt hier ein bereits profitables Geschäftsmodell vor. Mithilfe eines Umsatzes in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar konnte BWX im vergangenen Geschäftsjahr einen Nettogewinn in Höhe 277 Millionen US-Dollar erzielen, was einer Nettomarge von etwa 10 Prozent entspricht. Hier hat die Nuklear-Fantasie der Anleger also Hand und Fuß.

Fazit: Gewinne realisieren, gegenüber Hypes vorsichtig bleiben

Die Aktien von SMR-Startups, darunter vor allem Oklo und NuScale erlebten im vergangenen Jahr einen ähnlichen Hype wie zuletzt Quantencomputer-Aktien. Da die Parallelen hinsichtlich des spekulativen Charakters unübersehbar sind, droht diesen Werten der nächste Crash.

Anleger, die sich hier engagiert haben und Gewinne erzielen konnten, sollte erwägen, diese zu realisieren. Bis diesen Unternehmen ein kommerzieller Durchbruch gelingt, dürften in den kommenden Jahren etliche Kapitalmaßnahmen nötig werden, die die Aktionärsstruktur verwässern und immer wieder für Verkaufsdruck sorgen wird.

Auch in anderen gehypten Branchen wie KI sollten Anleger in diesem Jahr vorsichtig agieren. Angesichts der immer weiter steigenden Anleiherenditen könnte fundamentale Unternehmensbewertung wieder eine gewichtigere Rolle spielen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion