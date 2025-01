E-Rezept beflügelt Online-Apotheke Redcare - Aktie legt zu

SEVENUM (dpa-AFX) - Der Erfolg des elektronischen Rezepts in Deutschland hat der Online-Apotheke Redcare Pharmacy 2024 einen kräftigen Wachstumsschub verschafft. Der Umsatz legte um fast ein Drittel auf 2,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen mit dem früheren Namen Shop Apotheke am Donnerstag im niederländischen Sevenum mitteilte. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten sprang sogar um fast zwei Drittel nach oben. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Redcare-Aktie legte nach Handelsbeginn in Frankfurt zeitweise um fast sieben Prozent zu, machte damit aber nur einen kleinen Teil ihrer Kursverluste aus den vergangenen Wochen wett. Am Vormittag lag sie zuletzt noch mit 4,7 Prozent im Plus bei 127,50 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Allerdings war das Papier im November zeitweise noch zu mehr als 170 Euro gehandelt worden. Vor allem Mitte Dezember war ihr Kurs deutlich abgesackt.