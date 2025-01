Coway kündigt Erweiterung der Richtlinie zur Aktionärsrendite an

Anstieg der Gesamtrendite für die Aktionäre*: Verdoppelung von 20 % auf 40 % bis 2027 zur Steigerung des Shareholder Value.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden sich die Bardividenden im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln, und 2,56 % aller eigenen Aktien werden eingezogen. Teilnahme am „Corporate Value-Up"- Programm: Geplante Teilnahme am südkoreanischen „Corporate Value-Up"-Programm im Jahr 2025.

SEOUL, Südkorea, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd. die „Best Life Solution Company", hat die Ausweitung ihrer Aktionärsrückgabepolitik bekannt gegeben und damit ihr Engagement für die Steigerung des Shareholder Value und ein langfristiges, nachhaltiges Finanzwachstum bekräftigt.

Die wichtigsten Punkte der erweiterten Politik