Auch 2025 werden innovative und schnell wachsende Unternehmen mit dem Innovationskredit Hessen unterstützt

Offenbach am Main (ots) - Innovation gilt als Motor der Wirtschaft. In

Deutschland ist dieser aktuell ins Stottern geraten. Umso wichtiger ist es,

Unternehmen bei ihren Bemühungen, innovative Produkte und Dienstleistungen zu

entwickeln oder ihre Geschäftsprozesse innovativ zu gestalten, zu unterstützen.

Denn innovative Unternehmen gelten als wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger

gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen und sie erhöhen die Attraktivität eines

Wirtschaftsstandortes.



Um auch in Zukunft innovative Unternehmen in Hessen auf ihrem Weg der

Transformation zu begleiten, haben das Hessische Wirtschaftsministerium und das

Hessische Finanzministerium gemeinsam mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank

Hessen (WIBank) die Verlängerung des Innovationskredits Hessen beschlossen.







Ausfallrisiko entlastet, die WIBank übernimmt dabei 20 Prozent, das Land Hessen

50 Prozent des Risikos. Diese Risikoteilung ermöglicht die Finanzierung von

erfolgversprechenden Vorhaben, die ohne eine solche Senkung des Risikos

gegebenenfalls nicht zustande kämen. Außerdem unterstützt der Innovationskredit

weiterhin innovative und schnell wachsende mittelständische Unternehmen mit

weniger als 500 Mitarbeitenden sowie innovative Gründungsvorhaben. Dabei können

Betriebsmittel sowie materielle und immaterielle Investitionen finanziert

werden. Hierunter fallen beispielsweise Forschungs- und Entwicklungskosten,

Investitionen für die Markteinführung neuer Produkte oder Investitionen in

Digitalisierungsvorhaben. Unternehmensübertragungen von bzw. an innovativen

Unternehmen sind ebenso förderfähig, wie die Kosten für die Einführung neuer

Prozesse im Unternehmen.



Der Innovationskredit kann sowohl als alleinige Finanzierung als auch in

Kombination mit anderen öffentlichen oder privaten Finanzierungen genutzt

werden. Der Kreditbetrag beläuft sich auf 100.000 Euro bis 5 Millionen Euro und

wird über die Hausbanken ausgereicht.



Weitere Informationen zum Innovationskredit Hessen erhalten Sie hier: WIBank (ht

tps://www.wibank.de/wibank/innovationskredit-hessen/innovationskredit-hessen-392

026)



