NurExone Biologic sichert sich Master-Zellbank

TORONTO und HAIFA, Israel, 8. Jan. 2025 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein Entwickler von Exosomen-basierten Therapien für die regenerative Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Master-Zellbank von einem US-amerikanischen Hersteller für einen nicht genannten Betrag erworben hat (die "Akquisition"). Die Akquisition markiert einen wichtigen Schritt zur Sicherstellung einer stabilen und skalierbaren Lieferkette für die Produktion von Exosomen-basierten Therapien für klinische Bedürfnisse und die eventuelle Patientenbehandlung.

Die Master-Zellbank bietet eine gut charakterisierte, nach Good Manufacturing Practices ("GMP") zertifizierte und exklusive Quelle für menschliche mesenchymale Stammzellen aus dem Knochenmark ("MSCs"), die Grundlage für die Produktion von Exosomen. Die erworbene Master-Zellbank enthält ein großes Volumen hochkonzentrierter MSCs in ihrem frühesten Stadium (Passage Null), was sicherstellt, dass die Zellen ihr therapeutisches Potenzial behalten und über eine sehr lange Nutzungsdauer in der Exosomen-Produktion wirksam bleiben. Diese werden unter strengen Richtlinien der U.S. Food and Drug Administration ("FDA") und GMP gelagert und gehandhabt, wodurch die hohen Qualitätsstandards für den klinischen Einsatz erfüllt werden. Exosomen, natürlich vorkommende Nanopartikel, die von menschlichen MSCs abgeleitet sind, spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Heilung und Regeneration. Diese strategische Akquisition positioniert NurExone, um umsatzgenerierende Möglichkeiten voranzutreiben, die Exosomen sowohl als therapeutisches Mittel als auch als vielseitiges Wirkstoffabgabesystem für gezielte Anwendungen in verschiedenen Indikationen nutzen.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, erklärte: "Die Sicherung dieser hochwertigen Master-Zellbank ist ein entscheidender Meilenstein für NurExone. Sie gewährleistet den Zugang zu den Rohstoffen, die für die Weiterentwicklung unserer innovativen Therapien unerlässlich sind. Wir haben einen Zellkaufauftrag zu einem Festpreis ausgehandelt, der es NurExone ermöglicht, Produktlizenzgebühren für die Zelllinie zu vermeiden und die jährlichen Lizenzgebühren zu eliminieren, die Unternehmen, die auf kommerziellen Zellen basieren, typischerweise anfallen, wenn sie sich klinischen Studien nähern. Die Akquisition spiegelt unser Engagement wider, minimal-invasive, effektive Therapien zu liefern, die darauf ausgelegt sind, die Patientenergebnisse zu verbessern und gleichzeitig das Potenzial von Exosomen als gezieltes Wirkstoffabgabesystem zu erschließen."

