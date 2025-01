Daniel Regensburger wird Co-CEO der Pangaea Life Capital Partners AG (FOTO)

München (ots) - Von München nach Zug in der Schweiz: Mit Wirkung ab dem 1.

Januar 2025 wechselt der bisherige Geschäftsführer der Pangaea Life GmbH Daniel

Regensburger (38) zur 2023 gegründeten Pangaea Life Capital Partners AG (PLCP).

Dort leitet er fortan gemeinsam mit Michael Haupt die Geschicke des

Unternehmens.



Die PLCP wurde 2023 als Joint Venture der Versicherungsgruppe die Bayerische und

der schweizer Investmentgesellschaft Empira AG gegründet, welche zur weltweit

führenden Investmentplattform Partners Group AG gehört. Als globaler Investment

Manager ist die im schweizerischen Zug ansässige PLCP auf die Entwicklung von

Anlagelösungen auf Basis nachhaltiger Sachwerte spezialisiert. Die Pangaea Life

GmbH mit Sitz in München verantwortet als Marke der Bayerischen die Vermarktung

und den Vertrieb der auf diesen Lösungen aufbauenden Produkte. Außerdem ist sie

Eigentümerin der Markenrechte der Pangaea Life.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Fokus auf der Entwicklung zukunftsweisender nachhaltiger InvestmentsIn seiner neuen Rolle wird Regensburger die Entwicklung der PLCP alsInvestment-Produktschmiede und Innovationsmotor weiter vorantreiben. DasUnternehmen setzt sich zum Ziel, attraktive Anlagechancen in nachhaltigenSachwerten auf globaler Ebene zu identifizieren und institutionellen wieprivaten Anlegern Zugang zu diesen zu eröffnen - und das für Produkte innerhalbwie außerhalb von Versicherungen."Ich freue mich sehr den Erfolgsweg der Pangaea Life in der neuen Positionweiter mitgestalten und prägen zu können und kann es kaum erwarten, neue Ideenfür unsere Ziel-Investoren in die Tat umzusetzen", sagt Daniel Regensburger."Wie keine zweite Marke vereint Pangaea Life konsequent nachhaltiges Investierenmit Transparenz und Rendite. Gemeinsam mit Michael Haupt ist es mein Ziel, dasInvestment-Portfolio weiter auszubauen, um künftig noch mehr InvestorengruppenAnlagechancen in einigen der spannendsten nachhaltigen Zukunftsthemen unseresGlobus zu eröffnen. Die Brücke zwischen Zug und München und somit zwischenProdukt und Vertrieb wird dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor, den ich weiterstärken werde."Wichtiger Autor der Pangaea-Life-WachstumsstoryDaniel Regensburger rückte im Januar 2018 in die Geschäftsführung der PangaeaLife GmbH auf und bildete dort zuletzt gemeinsam mit Uwe Mahrt und AchimSteinhorst das Führungs-Trio an der Spitze der nachhaltigen Tochter derBayerischen. Hier trug er in den vergangenen Jahren maßgeblich zum rasantenWachstumskurs der Marke bei. Die Pangaea-Life-Fonds konnten ihr Gesamtvolumenseit seinem Antritt von rund 83 Millionen Euro auf heute rund 732 Millionen Euromehr als verachtfachen.