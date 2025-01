Toyota wagt den Griff nach den Sternen mit Millioneninvestition!

In einer spektakulären Ankündigung gab Interstellar Technologies Inc. am Dienstag bekannt, dass Toyota über seine Tochtergesellschaft und Forschungseinheit Woven by Toyota einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum des Unternehmens leistet. Mit der Investition sichert sich der Autobauer einen Sitz im Vorstand des Startups Interstellar und stärkt damit seine strategische Position in einem Markt, der zunehmend von Giganten wie Elon Musks SpaceX dominiert wird.

Die Unterstützung von Toyota ist Teil der Bemühungen der japanischen Regierung, die private Raumfahrtindustrie des Landes voranzutreiben. Trotz ambitionierter Ziele bleibt Japan hinter den internationalen Konkurrenten zurück. Während die USA jährlich über 100 Raketenstarts verzeichnen und China ebenfalls auf hohe zweistellige Zahlen kommt, beschränkten sich Japans Starts 2023 auf gerade einmal drei.

Interstellar Technologies hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis Mitte der 2030er Jahre 30 Starts pro Jahr zu erreichen. Das Unternehmen sieht jedoch eine grundlegende Transformation der heimischen Raumfahrtindustrie als notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei will Interstellar auf das Know-how der Automobilindustrie zurückgreifen. "Die Produktion von Raketen soll durch Toyotas Fertigungsmethoden effizienter, kostengünstiger und skalierbar werden", so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Von Autos zu Raketen: Toyotas neue Mobilitätsvision

Toyotas Vorsitzender Akio Toyoda deutete die Investition bereits in seiner Rede auf der CES in Las Vegas an. Dabei beschrieb er die Raumfahrt als eine natürliche Erweiterung der Mobilitätsvision seines Unternehmens. "Die Zukunft der Mobilität sollte sich nicht nur auf Autos beschränken – und schon gar nicht auf ein einziges Autounternehmen", sagte Toyoda.

Toyota engagiert sich bereits seit 2019 in der Raumfahrt und arbeitet mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA an einem Mondrover, der im Rahmen des Artemis-Programms der NASA eingesetzt werden soll. Der Rover, der es Astronauten ermöglichen soll, ohne Raumanzüge über längere Zeiträume die Mondoberfläche zu erkunden, steht beispielhaft für Toyotas Innovationsdrang über die Automobilindustrie hinaus.

Raketenproduktion: Eine neue Dimension der Fertigungskunst

Das Investment in Interstellar ist ein strategischer Schritt, um vom steigenden Bedarf an Raumfahrzeugen zu profitieren, die Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Laut Hajime Kumabe, CEO von Woven by Toyota, wird Toyotas Expertise in der Fertigung entscheidend sein, um Interstellars Raketenbau auf das nächste Level zu heben.

Rückenwind durch staatliche Förderung – aber auch Herausforderungen

Die japanische Regierung hat im November begonnen, eine strategische Förderung im Wert von 1 Billion Yen über die nächsten zehn Jahre bereitzustellen, um Startups, Hersteller und Forschungseinrichtungen zu unterstützen. Obwohl Japan für seine Satelliten und Präzisionsinstrumente in niedrigen Umlaufbahnen gelobt wird, bleibt die geografische Lage des Landes ein Hindernis für die Schaffung eines umfangreichen Netzwerks an Startanlagen.

Zusätzlich belastete der Fehlschlag der ersten kommerziellen Rakete Japans im Dezember die Ambitionen des Landes. Die Rakete von Space One Co. scheiterte bei ihrem zweiten Versuch, die Umlaufbahn zu erreichen, und zeigte erneut, wie herausfordernd die Raumfahrt ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 18,55EUR auf Tradegate (09. Januar 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.





