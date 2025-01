So steigert die Seals Group die Vertriebserfolge ihrer Kunden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oldenburg (ots) - Die Energiewirtschaft befindet sich im Umbruch: HoheKundenerwartungen, die Energiewende sowie sinkende Erträge stellen Stadtwerkevor große Herausforderungen. Weil besonders kleine und mittlere Unternehmendabei zunehmend unter Druck geraten, haben es sich Aaron Brück und Philipp Borosmit der Seals Group GmbH zur Aufgabe gemacht, sie gezielt dabei zu unterstützen,im Wettbewerb zu bestehen. Ihr Ziel ist es, Stadtwerken dabei zu helfen, ihrevertrieblichen Ziele zu erreichen, damit sie den neuen Anforderungen gerechtwerden können. Wie die Seals Group die Vertriebserfolge steigert, erfahren Siehier.Stadtwerke stehen zunehmend vor Herausforderungen in der Kundengewinnung,-bindung und -rückgewinnung: Während sie früher als Alleinversorger für Stromund Gas einen stabilen Kundenstamm hatten, führen die Liberalisierung derMärkte, die Digitalisierung und die hohe Wechselbereitschaft der Kunden heute zueinem Kundenabstrom. Zusätzlich bringen neue Technologien wie Wärmepumpen,Glasfasernetze und Photovoltaikanlagen neue vertriebliche Anforderungen. VieleStadtwerke scheitern daran, die Transformation im Vertrieb zu meistern."Besonders alarmierend ist, dass viele Stadtwerke die Dringlichkeit der Lagezwar erkennen, aber trotzdem nicht handeln", warnt Aaron Brück, der gemeinsammit Philipp Boros die Seals Group GmbH gegründet hat. "Die Herausforderung liegtdarin, den Kunden neue Produkte zu verkaufen und gleichzeitig die Mitarbeiterauf die veränderten Anforderungen vorzubereiten.""Stadtwerke müssen jetzt flexibel und anpassungsfähig sein, um im dynamischenMarkt zu bestehen", erklärt Philipp Boros. "Dafür müssen sie Zukunftsthemenaktiv angehen und ihre Vertriebsstrategie frühzeitig anpassen, um langfristigerfolgreich zu bleiben." Die Seals Group GmbH unterstützt Stadtwerke undEnergieversorger dabei, die Herausforderungen der Energiewende zu meistern. Mitmaßgeschneiderten Vertriebsstrategien hilft das Unternehmen Stadtwerken undEnergieversorgern, die Anforderungen der Branche zu erfüllen und Vertriebszielezu erreichen - auch durch die Übernahme von Vertriebsaktivitäten. Dabei setztdie Seals Group auf hohe Umsetzungsgeschwindigkeit und Qualität. Ein besondererFokus liegt derzeit auch auf der Unterstützung in den Bereichen Kundengewinnung,-bindung und -rückgewinnung, denn die Experten wissen: Stadtwerke müssen jetzthandeln, um sich weiterhin am Markt zu behaupten.Erfolgsfaktoren für Stadtwerke: Neukundengewinnung, Kundenbindung und