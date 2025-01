Dax am Mittag weiter leicht im Minus - Impulse bleiben aus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem leicht negativen Start bis zum Mittag nicht zulegen können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.310 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Siemens Energy und Sartorius, am Ende die Münchener Rück, die Porsche-Holding und die Deutsche Post.



"Das Handelsvolumen ist ausgesprochen dünn und auch die Gewinner halten sich mit den Verlierern im Gesamtmarkt die Waage", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Gesucht seien die Vertreter der defensiven Branchen und damit die Aktien von unter anderem Beiersdorf, Telekom, Sartorius und Fresenius.









Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0303 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9706 Euro zu haben.



Der





"Es gibt kaum nennenswerte Handelsimpulse und somit stehen viele Marktteilnehmer an den Seitenlinien. Im Fokus stehen heute die Aktien des Rückversicherungskonzerns Münchener Rück bei denen die Investoren mit höheren Schadensregulierungen durch die massiven Waldbrände in dem Westen der USA rechnen", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0303 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9706 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,29 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.