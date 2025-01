Schwächephase im Außenhandel hält an - Erholung nicht in Sicht

Berlin (ots) - "Auch wenn das Jahr 2024 noch nicht abgerechnet ist, ist heuteschon klar: Für den deutschen Export war es ein verlorenes Jahr. Dazu zeigen dieZahlen seit Monaten deutlich, wie schlecht es um den Standort Deutschland steht.Sinkende Importe sind gleichbedeutend mit sinkender Nachfrage. Die momentaneLage im Groß- und Außenhandel ist besorgniserregend. Die Industrie schwächeltund damit unsere gesamte Wirtschaft", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsidentdes Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen die heute vonDestatis veröffentlichten Zahlen zum deutschen Außenhandel."Ich wiederhole daher klar und deutlich: Unsere Wirtschaft steckt in einerhandfesten Strukturkrise und ist aktuell nicht wettbewerbsfähig. Es brauchtdringend weitere Fortschritte in der EU-Handelspolitik sowie einer Vertiefungdes Europäischen Binnenmarktes. Engagiert geprüft werden muss auch der Ausbauvon alten und neuen Partnerschaften mit Anrainerländern. Die kürzliche Einigungüber ein Paket zur Modernisierung und Vertiefung der Einbindung der Schweiz inden EU-Binnenmarkt könnte hierzu Pate stehen", fordert Jandura weiter."Das A und O für unternehmerisches Handeln sind verlässliche Rahmenbedingungen,die uns Planungssicherheit geben. Hier ist die Politik gefordert alles dafür zutun - in Brüssel wie in Berlin - und ich erwarte, dass die neue Bundesregierunghier endlich die Führung übernimmt, die die Wirtschaft schon längst bestellthat", so Jandura abschließend.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weitermitteilt, sanken die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2023 um3,5 %, die Importe nahmen um 2,9 % ab. Im November 2024 sind die deutschenExporte gegenüber Oktober 2024 kalender- und saisonbereinigt um 2,1 % gestiegenund die Importe um 3,3 % gesunken.9. Januar 2025Pressekontakt:Ansprechpartner:Iris von RottenburgStv. Abteilungsleiterin KommunikationTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5945670OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.