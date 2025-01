Immer mehr Büros in Frankfurt leer

vicky112 schrieb 05.01.25, 17:24

Auweia ist das irre, ich muss nochmal zur Deutschen Bank was sagen. Heute gerade meldet mein finanzen.net: Drei Experten von Drei sagen strong buy zur Deutschen Bank Aktie. Morgan Chase gibt Kursziel bis 26,20 € und Barclays sogar bis 32,00 €. Woow. Als vor 2,5 Jahren die Credit Suisse (CS) pleite ging, da gab ich Nachricht nach Frankfurt/Main sinngemäß: Ihr müsst jetzt an die Ex-Kunden der CS ran, deren Kunden wollen nicht zur UBS weil die Schnauze voll von Schweizer Banken. Und siehe da? In der Schweiz sind so viele Kunden/Anleger von der CS NICHT zur UBS gewechselt, sondern zur guten alten Deutschen Bank. Geht ruhig mal in die news darüber, seit 2 Jahren genau so geschehen. Euch ganz VG