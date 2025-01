XRP mit 40 Prozent Kurspotenzial trotz rotem Krypto-Markt!

XRP zeigt derzeit ein klassisches technisches Muster: Ein absteigendes Dreieck, das in der Charttechnik sowohl bullische als auch bärische Ausbrüche signalisieren kann.

Laut der CMT Association, einer führenden Institution für technische Analyse, sind bullische Ausbrüche aus absteigenden Dreiecken oft profitabler und können Gewinne von durchschnittlich 47 Prozent erzielen. Im Falle von XRP könnte ein erfolgreicher Ausbruch über die obere Trendlinie einen Anstieg von rund 40 Prozent oder mehr bedeuten.

"Wenn der Kurs die fallende obere Trendlinie durchbricht, signalisiert dies eine Fortsetzung des Bullenlaufs, der im November bei etwa 50 Cent begann", so CoinDesk-Analyst Omkar Godbole. Gleichzeitig warnt er: "Sollte XRP unter die horizontale Unterstützung bei etwa 2 Dollar fallen, wäre die bullische Prognose hinfällig."

Politischer Rückenwind: Der "Trump-Effekt" und neue SEC-Führung

Ein weiterer Grund für Optimismus bei XRP ist die politische Landschaft in den USA. Der Wiedereinzug von Donald Trump ins Weiße Haus hat das Narrativ einer kryptofreundlicheren Regulierung befeuert. Unter der früheren SEC-Führung, insbesondere unter Gary Gensler, galt die Behörde als kryptoskeptisch, was Ripple Labs, das Unternehmen hinter XRP, erheblich unter Druck setzte.

Doch die neue Regierung signalisiert einen möglichen Kurswechsel. Die kürzliche Ankündigung von Ripple-CEO Brad Garlinghouse hebt hervor, dass die Unsicherheit durch regulatorische Klarheit ersetzt werden könnte. Ripple habe in den letzten sechs Wochen von 2024 mehr Deals in den USA abgeschlossen als in den vorherigen sechs Monaten, so Garlinghouse.

Marktoptimismus und soziales Sentiment

Nicht nur technische und politische Faktoren treiben die Stimmung an. Eine Analyse des Datenanbieters Santiment zeigt, dass das soziale Sentiment für XRP auf einem Höchststand ist. In sozialen Medien sei die Begeisterung für XRP derzeit größer als für Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH).

Diese Stimmung wird von den jüngsten Erfolgsmeldungen gestützt: Die Aussicht auf ein XRP-ETF könnte den Token zusätzlich beflügeln. Ripple-Präsidentin Monica Long erklärte kürzlich, dass die neue regulatorische Offenheit einen ETF für XRP "sehr bald" realistisch mache.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

