Dr. Eyal S. Ron tritt dem Vorstand von AmacaThera bei, um das strategische Wachstum voranzutreiben und die Innovation bei lang wirkenden Therapien zu beschleunigen

TORONTO, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- AmacaThera, ein führendes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das lang wirkende Therapien revolutioniert, gibt die Ernennung von Dr. Eyal S. Ron in seinen Vorstand bekannt. Als erfahrener Unternehmer und Biowissenschaftsstratege verfügt Dr. Ron über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung bahnbrechender Gesundheitslösungen, strategischem Unternehmenswachstum und patientenorientierten Lösungen. Sein Fachwissen wird AmacaThera bei der Weiterentwicklung der klinischen Pipeline-Produkte und der strategischen globalen Partnerschaften unterstützen.

„Es ist mir eine große Ehre, in diesem entscheidenden Moment dem Vorstand von AmacaThera beizutreten", sagte Dr. Ron. „Da ich schon seit einiger Zeit eng mit dem Managementteam zusammenarbeite, freue ich mich darauf, einen aktiveren Beitrag zu leisten, wenn das Unternehmen in die klinischen Phase-2-Studien für AMT-143 bei postoperativen Schmerzen eintritt. Ich freue mich auch darauf, die Entwicklung weiterer innovativer Therapien zu unterstützen, die auf der proprietären AmacaGel-Plattform basieren. Diese Hydrogeltechnologie hat ein erhebliches Potenzial, die Herausforderungen der pharmazeutischen Industrie bei einer Reihe von Indikationen und Modalitäten zu bewältigen."

„Dr. Ron verbindet unübertroffene wissenschaftliche Expertise mit einer Erfolgsbilanz effektiver Unternehmensführung, was ihn zu einer wichtigen Kraft für Innovation und Wachstum bei AmacaThera macht", sagte Dr. Mike Cooke, Geschäftsführer von AmacaThera. „Seine außergewöhnliche Fähigkeit, Innovationen zu fördern, strategische Partnerschaften aufzubauen, Geschäftsentwicklungsinitiativen zu leiten und eine starke Führungsrolle zu übernehmen, wird entscheidend dazu beitragen, die strategischen Ziele des Unternehmens voranzutreiben und die Entwicklung bahnbrechender Therapien zu beschleunigen. Seine Ernennung unterstreicht das Engagement von AmacaThera, seine transformative Plattformtechnologie AmacaGel zu skalieren, um die Bedürfnisse der Patienten weltweit zu erfüllen."

Informationen zu AmacaThera

AmacaThera ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf fortschrittliche Hydrogelformulierungen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung konzentriert, um kritische Herausforderungen bei der Verabreichung therapeutischer Arzneimittel zu bewältigen. Das Flaggschiff des Unternehmens, AmacaGel, ermöglicht die Entwicklung von lang wirkenden Therapien, die die Ergebnisse für die Patienten verbessern und gleichzeitig die systemischen Nebenwirkungen minimieren. AmacaThera treibt Innovationen in wichtigen therapeutischen Bereichen voran, darunter Schmerztherapie und Onkologie.