Military Metals entscheidet sich für SLR Consulting für die Erstellung einer Ressourcenschätzung bei dem Vorzeige-Gold- und Antimon-Projekt Trojarová in der Slowakei

Vancouver, BC – 9. Januar 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Prüfung von drei konkurrierenden Angeboten für die Durchführung von Arbeiten zur Mineralressourcenschätzung auf seinem Vorzeigeprojekt Trojarová, einem Antimon-Gold-Projekt in der Slowakei, abgeschlossen hat.

Scott Eldridge, CEO von Military Metals, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir SLR Consulting (Canada) Ltd. (SLR) ausgewählt haben, um uns bei der Weiterentwicklung unseres Vorzeige-Antimonprojekts zu beraten und zu unterstützen, angefangen bei der Modellierung der historischen Ressource von Trojarová, der Beratung hinsichtlich der Anzahl und Lage der Zwillings- und Infill-Bohrlöcher, die für eine ordnungsgemäße Klassifizierung der Mineralressourcen erforderlich sind, bis hin zur Durchführung einer formellen Mineralressourcenschätzung nach Abschluss der Bohrungen.“

SLR ist ein globales Beratungsunternehmen, das Komplettlösungen in vielen Bereichen anbietet. Die Mining Advisory Group (ehemals Roscoe Postle Associates Inc.) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für den Bergbau mit Teams in Toronto, Vancouver, Denver, London und Perth. Zu den Kernberatungsleistungen von SLR im Bergbau gehören geologische, bergbauliche, metallurgische, Abraum- und Umweltberater, die seit mehr als 35 Jahren Kunden auf der ganzen Welt mit Fachwissen und Beratung zur Seite stehen, und zwar über den gesamten Bergbauzyklus hinweg, von der Exploration bis zur Sanierung.

Trojarová wurde vor fast fünfzig Jahren entdeckt und stand zwischen 1983 und 1995 im Mittelpunkt umfangreicher ober- und unterirdischer Erkundungen, darunter 63 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 14.330 Metern und 1,7 Kilometer unterirdische , die detailliert kartiert und beprobt wurde und in einem mehrbändigen Bericht und einer historischen Ressourcenschätzung mit mehreren Cut-off-Szenarien für Antimon und Gold gipfelte (weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Oktober 2024).