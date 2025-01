EMX informiert über aktuelle finanzielle Entwicklungen

Verkauf von Aktien an Ensero Holdings Inc („Ensero“) - Ensero kaufte unseren gesamten Bestand an Stamm- und Vorzugsaktienbeteiligungen an Ensero für etwa 5,6 Millionen $ zurück. Das Unternehmen investierte im Jahr 2020 etwa 3,8 Millionen $ in Ensero und hat seit der Investition Dividenden im Gesamtwert von etwa 1,0 Millionen $ erhalten. Das Unternehmen hat zum 31. Dezember 2024 seine gesamte Beteiligung an Ensero verkauft.

Vorzeitige Konzessionsgebietszahlung für das Royalty-Konzessionsgebiet Berenguela in Peru - Das Unternehmen erhielt von Aftermath Silver Ltd. („Aftermath“) eine vorzeitige Konzessionsgebietszahlung in Höhe von 2,9 Millionen $. Aftermath muss eine letzte Zahlung in Höhe von 3,25 Millionen $ leisten, die im November 2026 fällig ist. Das Unternehmen hat eine gleitende Net Smelter Return-Royalty (NSR) auf die gesamte Mineralproduktion des Projekts für die gesamte Lebensdauer der Mine, die mit der Erklärung der kommerziellen Produktion in Kraft tritt. Sie beinhaltet eine NSR-Royalty von 1,0 % auf die gesamte Mineralproduktion, wenn der Marktpreis für Silber bis einschließlich 25 US$ pro Unze beträgt, und eine NSR-Royalty von 1,25 % auf die gesamte Mineralproduktion, wenn der Marktpreis für Silber bei über 25 US$ pro Unze liegt und wenn der Marktpreis für Kupfer bei über 2 US$ pro Pfund liegt.

Rückkauf von Royalties auf das Konzessionsgebiet Park Salyer in Arizona abgeschlossen - Das Unternehmen hat von Arizona Sonoran Copper Company Inc. („Arizona Sonoran“) 500.000 $ aus dem Rückkauf einer NSR-Royalty von 1,0 % auf das Konzessionsgebiet Park Salyer erhalten, das Teil des Konzessionsgebiets Cactus von Arizona Sonoran ist. Durch den Rückkauf durch Arizona Sonoran wird die NSR-Royalty des Unternehmens auf das Konzessionsgebiet Park Salyer von 1,5 % auf 0,5 % gesenkt. Die verbleibende Royalty ist nicht gedeckelt und kann nicht weiter reduziert werden.

