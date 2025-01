Wie Deutschland trotz Krise die Weltmärkte erobert

In einer unerwarteten Wendung haben deutsche Exporte und die Industrieproduktion im November die Prognosen übertroffen. Doch Experten warnen, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen der Eurozone noch lange nicht überwunden sind.

Die deutschen Exporte stiegen im November um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag bekannt gab. Analysten hatten in einer Reuters-Umfrage lediglich mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Besonders stark war der Handel mit Ländern außerhalb der Europäischen Union: Ein Plus von 6,9 Prozent kompensierte einen Rückgang von 1,7 Prozent bei den Exporten in EU-Länder.