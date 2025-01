Hisense transformiert die Zukunft von Home Entertainment und Smart Living mit KI-gestützter Innovation auf der CES 2025

QINGDAO, China, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentierte auf der CES 2025 an seinem Themenstand „AI Your Life" die neuesten KI-basierten technologischen Innovationen und begeisterte das Publikum mit einer Reihe von Premiumprodukten und bahnbrechenden Technologien, Dazu gehören 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher, MicroLED-Displays und Laser-TV-Innovationen sowie eine breite Palette von KI-fähigen Smart-Home-Geräten und fortschrittlichen Anwendungen in den Bereichen Automobil, kommerzielle Displays, Gesundheitswesen und Energiesysteme.

Hisense hob seine Innovationen hervor, die das ultimative Home-Entertainment-Erlebnis auf Kino-Niveau bieten, mit seinem umfangreichen Angebot an Fernsehern, die in einer Vielzahl von Bildschirmgrößen die ultimative lebendige, realistische Bildqualität, ultra-glatte Bewegungssteuerung und kristallklaren Ton bieten.