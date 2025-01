Develey übernimmt Exklusivvertrieb für Mililk Produktpalette im Food Service

Develey Food Service hat sich in den letzten Jahrzehnten mit Produkten und Lösungen für Profis eine herausragende Stellung im Außer Haus Markt mit sehr engen und langjährigen Partnerschaften erarbeitet.

Die Konsumausgaben in Deutschland im Außer-Haus-Markt lagen 2023 bei 84,5 Milliarden Euro. [ 1 ] Der Markt für Milchalternativen in Deutschland lag 2023 bereits bei rund 805,0 Millionen Euro im Retail [ 2 ] , auf den Außer-Haus-Markt entfallen etwa 52,8 Millionen Euro mit einem jährlichen Wachstum von rund 12%. [ 3 ]

Veganz und Develey haben in den letzten Wochen die Mililk Produkte hinsichtlich Rezeptur, Funktion, Verpackung und Handling auf die spezifischen Anforderungen in diesem Markt angepasst und damit noch attraktiver für vielfältige Anwendungsfelder in Küchen, Kantinen, Cafés, Restaurants und Büros gemacht.

Die Mililk Hafer Barista in Blattform ist eine flexibel einsetzbare, pflanzliche Milchalternative aus Bio-Vollkornhafer, die sich schnell, bedarfsgerecht zubereiten lässt und bis zu 90% Kosten im Transport, der Lagerhaltung und Entsorgung im Vergleich zu den heute bekannten Produkten spart. Durch die niedrige Verarbeitungsstufe und eine Bio- und Barista Qualität, sowie durch die individuelle, frische Zubereitung ist sie auch als hochwertige Kochsahne bis hin zu allen Latte-Art Variationen einsetzbar.

Neu im Sortiment für den Food Service sind die Mililk Creamer Drops, die als nachhaltige und innovative vegane Kaffeesahne Alternative insbesondere für die Anwendung in der Verkehrsgastronomie ab 04/2025 auf den Markt kommen.

"Unsere innovativen Mililk Produkte wurden ursprünglich für den Food Service entwickelt und sorgen hier sowohl mit der flexiblen, einfachen Anwendung als auch mit deutlich geringeren Kosten für eine hohe Nachfrage und ich bin sehr froh, dass wir mit Develey einen Partner gewinnen konnten, der dieses Geschäft perfekt beherrscht und uns durch seine langjährigen Kundenbeziehungen optimale Voraussetzungen für die Markteinführung dieser nachhaltigen Innovationen verschafft.", freut sich Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Veganz.

Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist innovativer Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel und hat die Marken Veganz, Happy Cheeze, Mililk, Peas on Earth und Orbifarm im Portfolio. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Milchalternativen, Käsealternativen und Fleischalternativen. Die Produkte sind im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparentes Unternehmen ist die Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Kontakt:

Veganz Group AG

Massimo Garau

CFO

T: +49 (0)151 46569362

ir@veganz.de

[ 1 ] Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (Hg.), Ernährungsindustrie 2024, file:///Users/moritz.moeller/Downloads/bve-statistikbroschuere2024.pdf

[ 2 ] Good Food Institute, https://gfieurope.org/de/blog/markt-fuer-fleisch-und-milchalternativen ...

[ 3 ] Mordor Intelligence (Hg.), Germany Non-Dairy Milk Market Size & Share Analysis, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/germany-non-dairy- ...

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Massimo Garau

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): AT0000824206 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

