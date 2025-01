VW-Aktie: Starkes Wachstum in Nordamerika lenkt von Schwäche in China ab

"2024 war weltweit ein schwieriges Jahr", sagte Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales. Er verwies auf die schwache Konjunktur und den intensiven Wettbewerb, insbesondere in China, dem größten Markt des Unternehmens. Dort sanken die Auslieferungen um 8,3 Prozent auf 2,2 Millionen Fahrzeuge. Volkswagen sieht sich in China einer wachsenden Zahl einheimischer Hersteller gegenüber, die auf rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge setzen.

Besonders stark war der Rückgang bei batterieelektrischen Fahrzeugen, deren Absatz um 2,5 Prozent auf rund 383.000 Einheiten sank, wie Europas führender Automobilhersteller am Donnerstag mitteilte.

Im Gegensatz dazu verzeichnete Volkswagen in Nordamerika ein starkes Wachstum. Die Auslieferungen stiegen um 18,4 Prozent auf über 592.000 Fahrzeuge. Dieses Plus hebt sich deutlich von den globalen Rückgängen ab und zeigt den Erfolg des Unternehmens auf diesem Markt.

Ausblick

Die vollständigen Auslieferungszahlen des Volkswagen-Konzerns werden in der kommenden Woche erwartet. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 will das Unternehmen am 11. März veröffentlichen.

Fazit

Trotz der Herausforderungen in China und der global schwächelnden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bleibt Volkswagen auf Kurs, seine Präsenz in wachstumsstarken Märkten wie Nordamerika auszubauen. Unterm Strich verlor die VW-Aktie allerdings über 20 Prozent an Wert auf das Jahr gesehen:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 89,44EUR auf Tradegate (09. Januar 2025, 14:16 Uhr) gehandelt.





