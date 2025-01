Gute Führung 2025 / Diese Mitarbeitertypen sollte jeder HR-Experte kennen / Global Talent Barometer der ManpowerGroup Deutschland bietet neue Einblicke aus Sicht der Mitarbeitenden (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Gladiatorin, Zen-Gärtner, Burgherr



Gute Führung 2025: Diese Mitarbeitertypen sollte jeder HR-Experte kennen



Was macht erfolgreiche Mitarbeiterführung im Jahr 2025 aus? Diese Frage ist

entscheidend für den Unternehmenserfolg, denn davon hängt sowohl die

Zufriedenheit und Leistung einzelner Mitarbeitender als auch die

Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Organisation ab. Das Global Talent Barometer

der ManpowerGroup liefert dazu wertvolle Einsichten: Basierend auf den

Ergebnissen der Studie hat die ManpowerGroup mehrere Mitarbeitertypen definiert,

die HR-Verantwortlichen dabei helfen, effektive und moderne Personalstrategien

zu entwickeln: Von der Gladiatorin über den Skeptiker bis hin zum Burgherrn -

jedes Profil bringt spezifische Stärken und Herausforderungen mit.



"HR-Teams müssen die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden genau kennen, um in einem

anspruchsvollen Marktumfeld bestehen zu können. Denn ein tiefgehendes

Verständnis der individuellen Bedürfnisse und Stärken kann den Unterschied

zwischen Erfolg und Stillstand ausmachen und stellt somit eine essenzielle

Grundlage für erfolgreiche HR-Strategien im Jahr 2025 dar", erklärt Britta

Raddant, Director Permanent Placement bei Manpower Deutschland.









Das Talent Barometer bietet Einblicke in Aspekte wie Wohlbefinden, Zufriedenheit

und Zuversicht im Job. Aus den Ergebnissen lassen sich über eine bewusst

spielerische Herangehensweise "Mitarbeitertypen" ableiten, die beispielhaft für

eine diverse Mitarbeiterschaft stehen und einen Spiegel der aktuellen

Arbeitsmarktsituation darstellen. Ohne dabei Stereotypen bedienen zu wollen,

helfen Typisierungen dabei, unterschiedliche Profile greifbarer zu machen, um

nicht nur auf reine Zahlen und Statistiken schauen zu müssen. Sie können ein

erster Leitfaden für Unternehmen sein, die ihre Personalstrategie nachhaltig

verbessern möchten. Arbeitgeber, die Mitarbeitertypen wie diese verstehen und

gezielt auf deren Bedürfnisse eingehen, können sowohl die Zufriedenheit ihrer

Teams steigern als auch die Produktivität und Bindung an das Unternehmen

verbessern. Folgende Typen konnten abgeleitet werden:



- Die Gladiatorin: Sie ist die gestressteste Mitarbeiterin in Deutschland: Sie

ist eine Millennial-Frau, von denen 65 Prozent tagtäglich auf der Arbeit

Stress erleben. Sie arbeitet im mittleren Management und muss vollständig am

Standort ihres Arbeitgebers arbeiten - Homeoffice ist ausgeschlossen. Auch das

trägt dazu bei, dass sie mit 62 Prozent am Ende des Well-Being-Index landet.

Der Well-Being-Index sagt aus, wie viel täglichen Stress Arbeitnehmende Seite 2 ► Seite 1 von 3





